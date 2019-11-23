Кременчунг обыграл Донбасс и укрепил лидерство в УХЛ

Новости спорта:Кременчуг уверенно сумел обыграть действующего чемпиона Украины.

Сегодня, 23 ноября, в Кременчуге стартовал 18-й тур чемпионата Украинской хоккейной лиги — Пари-Матч. В рамках первого матча сошлись местный «Кременчук» и донецкий «Донбасс».

Как и предполагалось ранее, матч команды начали остро и на скоростях, попутно обмениваясь обоюдными атаками. Однако, уверенная игра в воротах Вячеслава Новицкого и Степана Горячевских не позволила ни одной из команд отличиться.

«Кременчук» — «Донбасс» 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Шайбы: 1:0 Киселев (Серанов, - больш), 16:32; 2:0 Пукс (Орлов, Боевых - больш), 30:49; 3:0 Орлов (Пукс, - больш), 49:31.

Кременчук: Новицкий (Гордюшин); Бабрусёв - Григорян, Хришпенц - Боевых, Грицких - Толстушко, Варава - Роганов; Бондарук - Серанов - Киселёв (К), Орлов - Пукс (А) - Созонов, Савченко - Гриценко (А) - Ворона, Чердак - Олейник - Свищев.

Донбасс: Горячевских (Дьяченко); Сильницкий - Романенко, Пангелов-Юлдашев (А) - Курбатов, Большаков - Жовнир, Яковлев - Григорьев; Лялька (К) - Мазур - Коренчук (А), Матерухин - Карамнов - Никифоров, Шишлянников - Подзиньш - Костиков, Рыбчик - Разумов - Мостовой.

чёт заброшенным шайбам был открыт за 3 минуты до конца первого периода - гол в "раздевалку" дончанам отправил капитан "горожан" Николай Киселёв.

Вторую половину второго периода донецкий клуб провел в атаках, пытаясь сравнить счёт. И цифры на табло таки изменились, однако не в приятную для дончан сторону - второй раз в воротах Степана Горячевских эффектно расписался Александр Пукс, обеспечив своей команде комфортное преимущество.

Заключительный отрезок встречи прошёл по сценарию первых двух - подопечные Сергея Витера активно и много атакуют, а в середине периода пропускают. Таким образом, на 49 минуте матча Дмитрий Орлов сделал счёт 3:0 на табло и помог своей команде записать себе в актив 6 победу подряд.

Стоит отметить, что все три шайбы "горожане" забросили в большинстве, получив в этом поединке фактически 100% реализации удалений противника - «Кременчук» использовал 3 шанса из 4 нарушений «Донбасса».

Итог встречи - 3:0, ворота Вячеслава Новицкого так и остались сухими, а кременчужане с 47 очками продолжают победное шествие. В свою очередь, «Донбасс», который набрал 32 балла так и остался на третьей строчке.