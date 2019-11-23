Известный хоккеист избил беременную жену

Известный белорусский хоккеист Юрий Елисеенко является главным подозреваемым в избиении своей беременной жены.
По информации издания Комсомольская правда, инцидент произошел 12 ноября. После этого девушка обратилась за помощью к докторам и прошла медицинское обследование.
Также, по информации СМИ У пациентки диагностированы ушибы головы, множественные кровоподтеки левой кисти, брюшной стенки, левой стороны тела.
После обследования она отказалась от госпитализации. Здоровью ребенка ничего не угрожает.
Елисеенко является воспитанником Химика-СКА. В чемпионате Белоруссии хоккеист выступал за Гомель, Химик, Шинник, Шахтер и Металлург.
Напомним, ранее сообщалось, что игрока Динамо обвинили в избиении несовершеннолетней девушки.