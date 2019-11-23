Известный хоккеист избил беременную жену

Новости спорта:Девушка уже прошла медицинское обследование.

Известный белорусский хоккеист Юрий Елисеенко является главным подозреваемым в избиении своей беременной жены.

По информации издания Комсомольская правда, инцидент произошел 12 ноября. После этого девушка обратилась за помощью к докторам и прошла медицинское обследование.

Также, по информации СМИ У пациентки диагностированы ушибы головы, множественные кровоподтеки левой кисти, брюшной стенки, левой стороны тела.

После обследования она отказалась от госпитализации. Здоровью ребенка ничего не угрожает.

Елисеенко является воспитанником Химика-СКА. В чемпионате Белоруссии хоккеист выступал за Гомель, Химик, Шинник, Шахтер и Металлург.

Напомним, ранее сообщалось, что игрока Динамо обвинили в избиении несовершеннолетней девушки.