Экс-белорусская биатлонистка: Внутренняя свобода украинцев - это то, что я искала

Новости спорта:Дарья Блашко возвращается на Кубок мира по биатлону.

Бывшая белорусская биатлонистка Дарья Блашко, которая в 2017 году сменила гражданство, не найдя взаимопонимания с руководством Белорусской федерации биатлона, возвращается на Кубок мира, пройдя серьёзный отбор в сборную Украины. Блашко, пропустившая два года выступлений на международных стартах из-за карантина, рассказала, как приняли её в новой команде.

«Девчонки приняли меня хорошо. Каждая понимает, что в состав в любом случае будут отбираться сильнейшие спортсменки и никто не займёт место другого, если будет показывать результат. В сборной никаких склок или обид — мы все хорошо общаемся.

Лидеры команды делятся опытом с молодыми. Например, в прошлом году весь подготовительный период я жила с Леной Пидгрушной, и она во многих моментах подсказывала и помогала мне.

Я стараюсь общаться со всеми, но о дружбе говорить сложно. Всё равно каждая из нас индивидуалистка и работает на результат.

Ощущаю ли уже себя скорее украинкой, чем белоруской? Наверное, да. Внутренняя свобода украинцев — это то, что я искала. Я получила свободу действий и могу наконец жить не оглядываясь.

Посещали ли сомнения, стоило ли менять гражданство? Ни разу. Пусть я потеряла в соревновательной практике, но за эти два года гораздо больше приобрела. Это точно», — приводит слова Блашко Sport.tut.by.