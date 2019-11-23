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Суббота, 23.11.2019
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Камбэк Барселоны в матче с "Огурцами": обзор матча (Видео)

Камбэк Барселоны в матче с "Огурцами": обзор матча (Видео)
19:00 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:"Огурцы" лидировали после первого тайма, но все же не выстояли перед чемпионом.

Леганес открыл счет в матче с Барселоной благодаря голу Юссефа Эн-Несири. Однако уже во втором тайме каталонцы оказались сильнее. Сначала Луис Суарес сравнял счет после паса Месси, а затем вышедший на замену Артуро Видаль принес победу каталонцам — 2:1.

Следующий матч Барселона проведет против Боруссии Д в Лиге чемпионов 27 ноября, а Леганес встретится в Ла Лиге с Севильей первого декабря.

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Леганес – Барселона 1:2

Голы: Эн-Несири, 12 – Суарес, 53, Видаль, 79.

Леганес: Куэльяр – Росалес, Бустинса, Омеруо (Тарин, 83), Сиовас, Силва – Оскар Родригес (Эрасо, 61), Меса (Каррильо, 83), Рубен Перес, Брайтвайте – Эн-Несири.

Барселона: Тер Штеген – Ваге, Пике, Умтити, Фирпо – Де Йонг (Фати, 70), Бускетс (Ракитич, 57) – Дембеле, Месси, Гризманн (Видаль, 57) – Суарес.

Предупреждения: Меса – Бускетс, Видаль.

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ФК Барселона, Ла Лига, Примера, ФК Леганес.
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