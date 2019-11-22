Шахтер отгрузил Львову четыре гола, Мораес оформил хет-трик (Видео)

Новости спорта:Шахтер отгрузил львовянам четыре гола и закономерно победил.

Для "Шахтера" этот матч был генеральной репетицией перед поездкой в английский Манчестер на встречу Лиги чемпионов. Поэтому главный тренер хозяев поля Луиш Каштру выпустил в стартовом составе только что оправившихся от травм и болезней Жуниора Мораеса и Евгения Коноплянку, а также отбывшего трехматчевую дисквалификацию Алана Патрика. В тоже время с первых минут в игру вступили Маркос Антонио и Тете, которые не так часто выходят в основе. Что касается гостей, то было очевидно, что команда постарается сдержать натиск горняков и будет рассчитывать на быстрые контратаки. Тем более, что в средней линии и нападении здесь в основном играют бразильские легионеры.

Украинская Премьер-лига. 15-й тур.

"Шахтер" – "Львов" – 4:1

Жуниор Мораес (11, 53, 77 - с пенальти), Алан Патрик (85) – Никита Татарков (25)

Тарас Степаненко (24), Жуниор Мораес (78), Алан Патрик (88) - Антон Братков (19), Александр Бандура (70), Сабино (76), Альваро (86)

"Шахтер": Андрей Пятов, Исмаили, Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Сергей Болбвт, Маркос Антонио (Майкон, 82), Тарас Степаненко (Дентиньо, 46), Евгений Коноплянка (Виктор Коваленко, 71), Алан Патрик, Тете, Жуниор Мораес

"Львов": Aлександр Бандура, Игорь Гончар, Антон Братков, Владислав Приймак, Мартан, Сергей Борзенко, Никита Татарков, Сабино, Педро (Ярослав Богунов, 79), Пернамбуко (Альваро, 71), Шина (Фелипе, 86)

Арбитр: Дмитрий Кривушкин (Харьков)

ОСК "Металлист" (Харьков)

Обзор матча:

Стартовые десять минут соперники не только присматривались друг к другу, а и приспосабливались к морозной погоде и, вследствие этого, немного промерзшему полю. Но уже на 11-й минуте по существу первая же опасная атака "Шахтера" завершилась результативно. Тете, находясь на углу штрафной площадки, отправил в прорыв по правому флангу Сергея Болбата, а тот точной передачей нашел вблизи ворот "Львова" Жуниора Мораеса. Лучшему бомбардиру чемпионата Украины в такой ситуации не составило большого труда открыть счет в матче.

На 18-й минуте лидер Украинской Премьер-Лиги мог удвоить свое преимущество, когда после розыгрыша углового Николай Матвиенко головой переправил мяч на Исмаили, тот пробил, однако Александр Бандура остановил мяч на линии ворот. Казалось, что "Шахтер" все равно вскоре забьет второй гол, но, как оказалось, львовяне были совершенно другого мнения.

Едва ли не первая их серьезная контратака на 25-й минуте привела к тому, что левый защитник гостей Никита Татарков оказался на ударной позиции и довольно хладнокровно направил мяч в дальний угол ворот мимо Андрея Пятова. Так счет стал ничейным 1:1.

Пропущенный гол довольно негативно отразился на действиях горняков. Они хотя и контролировали мяч гораздо больше своих соперников, однако опасных моментов у ворот "Львова" долгое время создать не могли. Лишь ближе к концу тайма дважды в центре внимания оказался Тете. Вначале на 35-й минуте он пробил рядом с правой от себя штангой, а через шесть минут после сильного и точного удара Тете под перекладину блестяще сыграл Александр Бандура, переправивший мяч на угловой.

После перерыва в составе горняков вместо Тараса Степаненко, кстати, получившего в первом тайме предупреждение, на поле вышел Дентиньо. Было ясно, что "Шахтер" постарается как можно быстрее снова выйти вперед. И, действительно, вскоре это ему удалось. На 53-й минуте после передачи с левого фланга от Исмаили Жуниор Мораес в касание сильно и точно пробил под перекладину.

Далее игра проходила полностью под диктовку хозяев поля. Хотя опасных моментов у ворот "Львова" было не так много, уже не было ощущения, что горняки снова дадут гостям отыграться. Забегая вперед, отметим, что во втором тайме львовяне впереди практически ничего не создали.

А "Шахтер" забил еще дважды. На 77-й минуте Жуниор Мораес реализовал пенальти, (назначенный за игру рукой Сабино), сделавший, таким образом хет-трик. А на 85-й минуте великолепный удар в левую "девятку" из-за пределов штрафной площади получился у Алана Патрика. Мяч полетел по такой траектории, что отчаянный прыжок Александра Бандуры спасти положение уже не мог.

В итоге 4:1 - убедительная победа "Шахтера", которая, наверняка добавит настроение донецким игрокам перед ответственным матчем с "Манчестер Сити"