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Брат Нурмагомедова победил аргентинца на турнире в Ташкенте (Видео)

Брат Нурмагомедова победил аргентинца на турнире в Ташкенте (Видео)
11:16 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта:23 ноября в Ташкенте (Узбекистан) состоялся турнир смешанных единоборств Gorilla Fight Championship.

В его главном событии выступил Умар Нурмагомедов, двоюродный брат чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.

Соперником россиянина стал аргентинец Брайан Гонсалес. Умар уже в первом раунде сломил сопротивление южноамериканца, победив удушающим приёмом. Эта победа стала у Нурмагомедова двенадцатой в смешанных единоборствах. Умар начал профессиональную карьеру в декабре 2016 года и пока победил во всех поединках. В прошлом он бился на турнирах промоушенов Fight Nights Global и в американской лиге PFL.

Видео боя:

Только не Лас-Вегас: Нурмагомедов назвал дату и место следующего боя

Напомним, в ноябре другой двоюродный брат Хабиба, Абубакар Нурмагомедов, дебютировал в UFC, россиянин проиграл Давиду Заваде в первом же раунде.

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Видео, MMA, Новости ММА, Gorilla Fight Championship, Умар Нурмагомедов.
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