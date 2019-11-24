Белый Барс "разорвал" Ледяных Волков

Новости спорта:Команда из Белой Церкви добыла седьмую победу в сезоне.

В матче 18-го тура Украинской хоккейной лиги (УХЛ) «Белый Барс» обыграл в Киеве местных «Ледяных Волков» 4:0.

«Белый Барс» снова победил в этом сезоне «Ледяных Волков». На этот раз команда из Белой Церкви сохранила свои ворота в неприкосновенности и выиграла каждый из периодов. За гостей шайбы забрасывали: Ружников, Благой, Зозовский и Бабинец.

«Белый Барс» победил 4:0, набрал 22 очка и занимает четвёртое место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате «Кременчуг», который набрал 48 очков в 18 матчах.

В последнем матче 18-го тура харьковское «Динамо» принимает «Днепр».

Напомним, в центральном матче 18-го тура УХЛ «Кременчуг» обыграл «Донбасс» 3:0.