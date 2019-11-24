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Верняев, Радивилов и Бачинская выиграли золотые награды в Германии

Верняев, Радивилов и Бачинская выиграли золотые награды в Германии
19:59 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта:Украинский спортивные гимнасты выиграли четыре медали во второй день этапа Кубка мира, который проходит в Котбусе (Германия).

Игорь Радивилов завоевал золотую медаль в опорном прыжке, показав результат 14.849 балла.

Анастасия Бачинская и Диана Варинская выступали в упражнениях на бревне, где первая заняла пятое место, а вторая обеспечила себе серебро с результатом 13,533 балла.

На параллельных брусьях Украину представили Игорь Пахнюк и Олег Верняев. Пахнюк не смог бороться за пьедестал, зато олимпийский чемпион здесь взял золото. Верняев показал одинаковый результат с китайцем Ао Ю (15.400), но украинец получил лучшую оценку за исполнение и поднялся на первое место.

Финальной медалью стало золото Анастасии Бачинской на ковре, где Ангелина Радивилова не смогла показать высокий результат.

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Напомним, что днем ранее в упражнениях на коне Олег Верняев взял бронзовую медаль.

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Все по теме:

Сборная Украины, Гимнастика, Новости спорта, Олег Верняев, Игорь Радивилов.
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