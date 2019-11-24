Украинские шпажисты заняли третье место на Кубке мира

Новости спорта:В Берне за нашу сборную выступали: Анатолий Герей, Игорь Рейзлин, Роман Свичкар и Богдан Никишин.

Мужская сборная Украины по фехтованию на шпагах стала бронзовым призером этапа Кубка мира в Берне (Швейцария). За нашу команду выступали: Анатолий Герей, Игорь Рейзлин, Роман Свичкар и Богдан Никишин.

В первом круге сборная Украины победила Канаду (45:29), но потеряла из-за травмы Рейзлина и дальше выступала без одного из лидеров. Далее наши шпажисты минимально обыграли венгров - 30:29.

В четвертьфинале украинцы прошли поляков - 30:20. Но в полуфинале наша сборная уступила Италии - 31:32.

В матче за «бронзу» против Японии все решила последний укол Никишина - 32:31.

Напомним, накануне наш шпажист Игорь Рейзлин выиграл этап Кубка мира в индивидуальном зачете. Для Рейзлина это первая в карьере победа на этапе Кубка мира.