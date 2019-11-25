Фуркад выступит в смешанной эстафете на первом этапе Кубка мира

Новости спорта:Многократный Олимпийский чемпион будет финишером в гонке.

Тренеры сборной Франции по биатлону определились с составом на смешанные эстафеты, которые состоятся в первый соревновательный день сезона.

В заявку попал многократный Олимпийский чемпион Мартен Фуркад, который в конце прошлого сезона был одним из худших в команде, сообщает Nordic Magazine.

Состав команды Франции:

Смешанная эстафета: Селия Эмонье, Анаис Бескон, Кантен Фийон-Майе, Мартен Фуркад.

Одиночная смешанная эстафета: Жюлия Симон, Симон Дестье.

Новый Кубок мира по биатлону начинается 30 ноября. В рамках первого этапа в Эстерсунде состоятся смешанные эстафета, индивидуальные гонки, спринты, а также классичесские эстафеты.