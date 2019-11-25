Чемпионы: в Борисполе торжественно встретили сборную Украины по MMA

Новости спорта:В Борисполе торжественно встретили сборную Украины по ММА.

Команда Украинской Федерации Смешанных Боевых Искусств (UF MMA) крайне успешно выступила на чемпионате мира по ММА, который проходил в Сингапуре, завоевав первое командное место.

23 ноября состоялась торжественная встреча украинской федерации смешанных боевых искусств UF MMA в аэропорту Борисполь.

По случаю выигрыша украинской сборной, терминал D аэропорта Борисполь посетили множество гостей чтобы поздравить сборную: близкие и друзья участников чемпионата, а также представители СМИ. Все члены сборной торжественно поздравляли и встречали победителей с: караваем, солью и национальной символикой.

Коровай и украинская символика: как встречали чемпионов (Яркие фото):

Представляя национальные интересы нашей страны, UF MMA заняла первое командное место в чемпионате мира по ММА - World Championship, который проходил 18-23 ноября во Сингапуре. Бойцы достойно представили Украину на международной ММА арене, и обогатили Родину 11 медалями, 5 из которых - золотые.

Владимир Тесля, президент Украинской федерации смешанных боевых искусств:

«Для нас это первое серьезное соревнование на чемпионате мира, который действительно стал настоящим вызовом. У нас была цель взять призовые места, но победил, в первую очередь, командный дух, - и мы заняли первое командное место в мире среди таких сильных команд как: Америка и Австралия. Я считаю, что это не только наша победа, а победа всей Украины. Узнав уже о первых достижениях сборной - были сумасшедшие эмоции, особенно после того как стало известно, что мы соревнуемся не просто за медали, а за первое место в мире! Все, кто получил первые места сейчас имеют стипендию в размере 4 тыс. долл. от организаторов чемпионата и подписывают контракт с лигой WWFC. Поэтому я уверен, что победителей ждет большой успех в дальнейшей карьере. Нас эта победа еще больше cмотивировала, ведь мы много работали и искали нужную модель развития украинского ММА и командного духа, и я уверен, что мы ее нашли. Я надеюсь, что наше государство также будет поддерживать бойцов, ведь для них наибольшим стимулом является поднятие украинского флага на международных аренах».

Напомним, что ведущего украинского судью - Владимира Шемарова официально объявлено лучшим рефери чемпионата.

А участник Денис Бондарь, получивший одну из золотых медалей был одним из претендентов на главный приз чемпионата: контракт на 100 тыс. долл. и 5 поединков с World One Championship.

Денис Перч, вице-президент UF MMA:

«Мы очень довольны тем, что Украина достойно выступила на чемпионате мира, и мы стали первыми. Благодаря плодотворной работе федерации, мы показали всем, что спортсмен должен заниматься спортом, а не думать о том, где ему взять для этого средства, - только при таком условии будет результат. Мы дали понимание нашим бойцам, что мы о них заботимся, и чувство ответственности, которое возникло за счет этого, - и стало одним из ключевых в получении победы. Мы рады, что именно Украина занимает особое место на мировой карте ММА, а наша федерация непосредственно к этому причастна. Наши бойцы очень горды, что именно им выпала честь участвовать в чемпионате такого уровня. На самом деле, в такой большой стране как наша намного больше достойных бойцов, которые могли бы представлять нас на этом чемпионате. И я уверен, что в следующий раз мы повезем в каждой весовой категории уже по 2 бойца. Мы были наиболее собранной и дисциплинированной командой, и у каждого из представителей 44 стран, участвовавших в чемпионате - осталось самое хорошее впечатление об Украине. Все это еще раз доказывает, что наша страна это большое ММА государство, и именно смешанные боевые искусства уже скоро станут одним из главных спортивных направлений».