Донбасс - Днепр: анонс четвертого очного матча

Новости спорта:Анонс матча «Донбасс» — «Днепр» в рамках перенесенного 16-го тура Украинской хоккейной лиги-Пари-Матч.

Завтра, 26 ноября, «Донбасс» и «Днепр» в Дружковке проведут матч в рамках перенесенного 16-го тура чемпионата Украинской хоккейной лиги - Пари-Матч. Напомним, что также в 16 туре «Белый Барс» всухую уступил «Кременчуку», а «Ледяные Волки», побив клубный рекорд, разгромили МХК «Динамо».

26 ноября

18:30 «Донбасс» — «Днепр», прямая трансляция — телеканал XSPORT и сайт УХЛ

На дружковской арене "Альтаир" дончане будут принимать соседа по турнирной таблице - херсонский «Днепр». На данный момент донецкий клуб с 32 очками после 15 сыгранных матчей закрепился на третьем месте, а "щуки" за 16 поединков набрали 37 очков и расположились на второй строчке.

Минувший тур «Донбасс» завершил сухим поражением от кременчужан, пропустив в меньшинстве по шайбе в каждом периоде. К слову, в свою очередь, для дончан все 4 попытки разыграть лишнего игрока не увенчались голевым успехом. Даже учитывая то, что в Кременчуг донецкая команда ехала на кураже после рекордной победы над МХК «Динамо» (17:0), забить "горожанам" «Донбассу» так и не удалось.

В отличии от команды Сергея Витера, «Днепр» добыл победы в четырех предыдущих турах, а последнее поражение "щуки" потерпели как раз-таки от «Донбасса» со счётом 0:1 на своей домашней арене. Отметим, что общий счёт прошлых четырех побед «Днепра» составил 33:9.

Всего в текущем сезоне УХЛ-Пари-Матч команды успели провести три очных встречи - две из них остались на счету команды из Херсона. Лучшими бомбардирами "щук" в матчах против «Донбасса» являются Денис Василенков и Сергей Дорофеев, которые отличились в воротах дончан по 4 раза. У дончан, в свою очередь, чаще всего результативными действиями отличались Виталий Лялька и Александр Яковлев - на счету у игроков 2 (0+2) и 2 (1+1) очков соответственно.

Статистика бросков говорит о том, что «Донбасс» перебросал своего оппонента из Херсона со счетом 90:83. Однако, даже в тех матчах, где бросковое преимущество было явно на стороне дончан - "щукам" все равно удавалось вырвать победу.

У «Донбасса», после трудного этапа на Континентальном кубке, стоит задача как можно скорее отыгрывать потерянные очки в национальном чемпионате и отвоевывать лидерские позиции у, набравших мощный ход, «Кременчука» и «Днепра». А «Днепр» борется за каждый балл в чемпионате, чтобы догнать "горожан" на первом месте в турнирной таблице. В любом случае, не взирая на итоговый результат, матч обещает противникам обоюдоострую борьбу и зрелищный хоккей.