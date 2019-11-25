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Украинский бодибилдер Горобец одержал 15 победу подряд

Украинский бодибилдер Горобец одержал 15 победу подряд
16:59 Сегодня Телеграф Фото: facebook/Esmaragdo Camaz

Новости спорта:Украинский бодибилдер Дмитрий Горобец одержал победу на турнире в Мексике.

Непобедимый на профессиональном уровне украинский бодибилдер Дмитрий Горобец одержал победу на турнире в Мексике.

На турнире Elite Pro Cancun двукратный чемпион мира среди Elite Pro из Черкасс Дмитрий Горобец одержал победу в “менс физик”. Об этом сообщает пресс-служба Национальной федерации бодибилдинга Украины.

“Второй раз я в Мексике, пока что лучшая страна, где я успел побывать. Говорят, что мне победы легко даются. Ну пусть и так, 15 победа подряд. Это был последний старт и далее длительный отдых...”, - прокомментировал свое достижение спортсмен в Facebook.

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На турнире в Мексике также выступил киевлянин Василий Ремизов, занявший 4 место в категории мужского бодибилдинга.

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Фитнес, Бодибилдинг, Мистер Олимпия, Дмитрий Горобец.
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