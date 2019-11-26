Украинцы завоевали бронзу на Кубке мира по фехтованию в Берне

Новости спорта:Мужская сборная Украины по фехтованию на шпагах стала 3-й на Кубке мира в Берне.

Мужская сборная Украины по фехтованию на шпагах стала 3-й на Кубке мира в Берне.

В первом круге сборная Украины победила Канаду (45:29), затем обошли Венгрию и Польшу.

В полуфинале украинцы уступили итальянцам со счетом (31:32), а в борьбе за бронзу одолели японцев 32:31.

За нашу команду выступали Анатолий Герей, Игорь Рейзлин, Роман Свичкар и Богдан Никишин.

Также отметим, что днем ранее Рейзлин добыл индивидуальное золото в рамках турнира, а Свичкар завоевал бронзовую награду.

Напомним, что в июле 2019 года Рейзлин стал бронзовым призером чемпионата мира по фехтованию, который прошел в Будапеште.