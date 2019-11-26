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Украинцы завоевали бронзу на Кубке мира по фехтованию в Берне

Украинцы завоевали бронзу на Кубке мира по фехтованию в Берне
09:47 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Мужская сборная Украины по фехтованию на шпагах стала 3-й на Кубке мира в Берне.

Мужская сборная Украины по фехтованию на шпагах стала 3-й на Кубке мира в Берне.

В первом круге сборная Украины победила Канаду (45:29), затем обошли Венгрию и Польшу.

В полуфинале украинцы уступили итальянцам со счетом (31:32), а в борьбе за бронзу одолели японцев 32:31.

За нашу команду выступали Анатолий Герей, Игорь Рейзлин, Роман Свичкар и Богдан Никишин.

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Также отметим, что днем ранее Рейзлин добыл индивидуальное золото в рамках турнира, а Свичкар завоевал бронзовую награду.

Напомним, что в июле 2019 года Рейзлин стал бронзовым призером чемпионата мира по фехтованию, который прошел в Будапеште.

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Фехтование, Новости фехтования, Сборная Украины по фехтованию.
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