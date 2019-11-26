Лукашенко: Не смог отказать Домрачевой - Си Цзиньпин откажет мне потом в другом

Новости спорта:Президент Беларуси Лукашенко рассказал, как не смог отказать Домрачевой.

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, что четырёхкратная олимпийская чемпионка биатлонистка Дарья Домрачева спрашивала его разрешения перед тем, как отправиться в Китай на работу с местной сборной.

«Я говорю: не могу отказать, потому что Си Цзиньпин откажет мне потом в другом. Они поехали, и ничего страшного. Полтора миллиарда страна. Если будет результат у них, так китайцы запомнят надолго, что белорусы помогли», – приводит слова Лукашенко «БелТА».

Уроженка Минска является двукратной чемпионкой мира (2012 и 2013), обладательницей Кубка мира сезона-2014/15 и пяти «Малых хрустальных глобусов». За свою карьеру она одержала 34 победы на этапах Кубка мира.