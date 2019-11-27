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Тренер сборной Украины по биатлону рассказал о подготовке Пидгрушной к сезону

Тренер сборной Украины по биатлону рассказал о подготовке Пидгрушной к сезону
12:14 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта:Украинская биатлонистка Елена Пидгрушная будет выступать на Кубке IBU

Тренер женской сборной Украины по биатлону Валерий Лесников объяснил, почему Елена Пидгрушная будет выступать на Кубке IBU и как настроена спортсменка психологически.

"Мы анализировали подробную динамику передвижения спортсменок в Шушене, смотрели на скорострельность.

Пидгрушную мы решили попробовать подвести под оптимальное состояние именно к чемпионату мира, учитывая и некоторые проблемы летней подготовки.

Лена – максималист, и понимает, что ее уровень – Кубок мира, что она уже прибавляет, и может конкурировать со всеми.

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Но она прислушалась к нашим аргументам, и осталась выступать на Кубке IBU, не имея каких-то болезненных амбиций.

Думаю, более плавный старт сезона через Кубок IBU пойдет ей только на пользу. А при необходимости ротации можно будет спокойно зайти на Кубок мира.

Но самое главное – чтобы ее не подвело здоровье, и она отработала сезон с таким расчетом, чтобы оптимально подойти к чемпионату мира", – сказал Лесников.

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Биатлон, Елена Пидгрушная, Новости биатлона, Валерий Лесников.
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