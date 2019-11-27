Биатлон возвращается: первый старт - шведский Эстерсунд

Новости спорта:В субботу, 30 ноября, стартует новый сезон в биатлоне.

45-тысячный Эстерсунд расположен в центральной Швеции, на высоте 375 метров над уровнем моря на озере Стуршён.

КУБОК МИРА. ЭСТЕРСУНД 30.11 - 8.12

РАСПИСАНИЕ ГОНОК

30.11.2019 - 14:10 - Одиночная смешанная эстафета

30.11.2019 - 16:00 - Смешанная эстафета

01.12.2019 - 13:30 - Спринт, мужчины

01.12.2019 - 16:30 - Спринт, женщины

04.12.2019 - 17:20 - Инд. гонка, мужчины

05.12.2019 - 17:20 - Инд. гонка, женщины

07.12.2019 - 18:30 - Эстафета, мужчины

08.12.2019 - 16:30 - Эстафета, женщины

Схема гонки

Трасса удобна для болельщиков: многочисленные петли расположены так, что на многих участках можно увидеть сразу несколько отрезков дистанции.

В одиночном миксте Украину представят Анастасия Меркушина и Артем Тищенко.

А в смешанной эстафете побегут Вита Семеренко, Артем Прима, Дарья Блашко и Дмитрий Пидручный.

Фото: Biathlon.com.ua

Напомним, биатлонный сезон продлится до 22 марта (всего девять этапов).

Чемпионат мира-2020 пройдет в Антхольце с 12 по 23 февраля. Все гонки сезона покажут на «UA:Перший».