Украинские тхэквондисты стартуют на чемпионате Европы

Новости спорта:В Дублине (Ирландия) стартует чемпионат Европы по тхэквондо в олимпийских весовых категориях.

Украину на чемпионате Европы в Дублине будут представлять 10 спортсменов. Об этом сообщает НОК Украины в Facebook.

В состав сборной Украины по тхэквондо вошли:

мужчины - Тарас Мальченко, Василий Котяш (-58 кг), Максим Носуля, Дмитрий Говорун (-68 кг), Константин Костеневич, Дмитрий Воронский (-80 кг), Владислав Бондарь, Андрей Гарбар (+80 кг);

женщины - Ирина Ромолданова (-49 кг), Татьяна Тетеревятникова (-67 кг).

Чемпионат Европы по тхэквондо продлится в Дублине до 2 декабря. Всего в соревнованиях примут участие около 750 спортсменов из 37 стран.