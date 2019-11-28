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Наставник Мотора: Большое спасибо соперникам за опыт

Наставник Мотора: Большое спасибо соперникам за опыт
11:05 Сегодня Телеграф Фото: ГК Мотор

Новости спорта:Ростислав Ланевич прокомментировал победу украинской команды над "Порту".

Исполняющий обязанности главного тренера «Мотора» Ростислав Ланевич прокомментировал победу украинской команды над «Порту» (33:29) в рамках гандбольной Лиги чемпионов.

«Нас очень сильно переполняют эмоции. Ведь у нас это – первая победа. Я хочу поблагодарить своих ребят за эту игру и их самоотдачу. В начале сезона мы попали в неприятную ситуацию, и только в 10-м туре нам удалось победить. Большое спасибо соперникам за этот опыт.

Несмотря на то, что у них был не весь состав, «Порту» отлично сыграл в атаке 7 на 6. Но это доставило нашей победе еще больше красок», - сказал Ланевич.

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После 10-ти матчей Лиги чемпионов «Мотор» занимает последнее, 8-е место в группе В.

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ГК Мотор, Ростислав Ланевич.
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