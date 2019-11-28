Верняев рассказал о своей подготовке к Олимпиаде-2020

Новости спорта:Олег собирается обновить свою программу, дабы оставаться конкурентноспособным.

Украинский спортивный гимнаст Олег Верняев выиграл золотую медаль этапа Кубка мира. Теперь он начинает готовится к Олимпийским играм-2020 в Токио.

Спортсмен рассказал, как собирается проводить подготовку в соревнованиям.

"Все идет хорошо. Потихоньку возвращаемся в темп тренировок, который был у нас перед Рио-2016. Сейчас тренируюсь в облегченном варианте, отдыхаю, если можно так сказать. С середины декабря начнем активно готовиться именно к Токио.

Планирует обновить программу, чтобы быть конкурентоспособными на Играх. Если выдержу следующие полгода таких тренировок, то уверен, что все будет хорошо", - отмечает слова Олега UA Перший.

Напомним, что Верняев является золотым призером Олимпиады в Рио-2016.