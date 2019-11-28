Расписание матчей сборной Украины в элит-раунде отбора чемпионата мира по футзалу

Новости спорта:Сборная Украины по футзалу попала в группу В.

По итогам жеребьевки элит-раунда чемпионата мира-2020 сборная Украины по футзалу попала в группу В, где встретятся с командами Испании, Сербии и Франции.

Поединки между учаксниками квартета пройдут 1-4 февраля в сербском городе Ниш, сообщает Ассоциация футзала Украины.

Расписание матчей:

1-й тур

01.02.2020. Сербия - Украина. Начало в 17.30

01.02.2020. Испания - Франция. 21.30

2-й тур

02.02.2020. Сербия - Франция. 17.30

02.02.2020. Украина - Испания. 21.30

3-й тур

04.02.2020. Украина - Франция. 17.30

04.02.2020. Испания - Сербия. 21.30.

Победители каждой из четырех групп напрямую попадут на чемпионат мира. Команды, занявшие в группах вторые места, выйдут в плей-офф, где будут разыграны еще две путевки на мундиаль. Стыковые матчи запланированы на 9-е и 12 апреля.

Всего на мировом первенстве в Литве (12 сентября - 4 октября) выступят 24 команды.