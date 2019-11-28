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Биатлон. Результаты мужской спринтерской гонки в Шушене

Биатлон. Результаты мужской спринтерской гонки в Шушене
15:08 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:В норвежском городе Шушен состоялся первый этап Кубка IBU.

В мужском спринте лучшим среди представителей Украины стал Андрей Доценко, который занял девятое место.

Также стоит отметить, что еще три украинца попали в топ-20. Среди них Сергей Семенов (13 место), Богдан Цымбал (16 место) и Виталий Труш (17 место).

Победителем спинта же стал Лукас Фратцшер из Германии, серебряная награда досталась австрийцу Харольду Леммереру, а тройку лучшим замкнул норвежец Фьельд Андерсен.

Вашему вниманию результаты гонки:

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1. Лукас Фратцшер (1+0) 28:33,1

2. Харольд Леммерер (0+1) +5,7

3. Александер-Фьельд Андерсен (0+3) +17,3

...9. Андрей Доценко (0+3) +1:22,3

...13. Сергей Семенов (0+2) +1:33,7

...16. Богдан Цымбал (1+2) +1:51,5

...17. Виталий Труш (0+1) +1:52,3

...26. Антон Дудченко (2+3) +2:31,2

...37. Руслан Бригадир (0+2) +2:47,3

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