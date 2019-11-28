Биатлон. Результаты мужской спринтерской гонки в Шушене

В мужском спринте лучшим среди представителей Украины стал Андрей Доценко, который занял девятое место.
Также стоит отметить, что еще три украинца попали в топ-20. Среди них Сергей Семенов (13 место), Богдан Цымбал (16 место) и Виталий Труш (17 место).
Победителем спинта же стал Лукас Фратцшер из Германии, серебряная награда досталась австрийцу Харольду Леммереру, а тройку лучшим замкнул норвежец Фьельд Андерсен.
Вашему вниманию результаты гонки:
1. Лукас Фратцшер (1+0) 28:33,1
2. Харольд Леммерер (0+1) +5,7
3. Александер-Фьельд Андерсен (0+3) +17,3
...9. Андрей Доценко (0+3) +1:22,3
...13. Сергей Семенов (0+2) +1:33,7
...16. Богдан Цымбал (1+2) +1:51,5
...17. Виталий Труш (0+1) +1:52,3
...26. Антон Дудченко (2+3) +2:31,2
...37. Руслан Бригадир (0+2) +2:47,3