Лидер сборной Украины по биатлону пропустит старт в Эстерсунде

Новости спорта:Владимир Брынзак сообщил, что Дмитрий Пидручный в связи с обострением болей в спине пропустит завтрашнюю смешанную эстафету.

Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак сообщил, что Дмитрий Пидручный в связи с обострением болей в спине пропустит завтрашнюю смешанную эстафету на первом этапе Кубка мира.

Лидера мужской команды заменит Тарас Лесюк. Также в гонке выступят Вита Семеренко, Дарья Блашко и Артем Прима.

Что касается остальных гонок этапа Кубка мира в Эстерсунде, то решение по Пидручному будет приниматься непосредственно перед стартами.

Первая личная гонка в Кубке мира 2019-2020 состоится 1 декабря. В этот день мужчины побегут спринт. На 4 декабря запланирована индивидуальная гонка, а 7 декабря мужчин ждет эстафета.