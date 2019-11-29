Брынзак: Конечно допинг в России есть, это никто и не скрывает

Новости спорта:Глава федерации биатлона Украины считает, что в России допинг есть, но за тех, кто уличён, никто не борется.

Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак заявил, что в России не борются за спортсменов, когда у них возникают проблемы с допингом.

«Конечно допинг в России есть. Это никто не скрывает. И у нас был, хоть и не на официальном уровне. Тот же Седнев сам нарушил антидопинговые правила, когда увидел, что результаты у него падают. Но это всё без системы.

С проблемами России с допингом пусть разбираются специалисты. Если её признают виновной, то тогда и накажут. У нас была ситуация с Абрамовой. Мы видели, что она нарушала антидопинговые правила. Наняли адвокатов на свои деньги, которые выиграли для нас суд. С неё сняли обвинения в допинге. Это первый случай, когда в биатлоне такое кто-то сумел сделать. В России пока ни разу не боролись за своих спортсменов», — цитирует Брынзака XSport.