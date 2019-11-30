Сегодня двумя эстафетами стартует Кубок мира по биатлону 2019/20

Новости спорта:В Эстерсунде (Швеция) 30 ноября начинается первый этап Кубка мира по биатлону.

В первый день соревнований состоятся две эстафеты.

Анастасия Меркушина и Артем Тищенко выступать за Украину в одиночной смешанной эстафете (начало в 14.10), в смешанной эстафете примут участие Вита Семеренко, Дарья Блашко, Артем Прима и Тарас Лесюк (16.00).

В программе шведского этапа Кубка мира также спринт (1 декабря), индивидуальные гонки (4-5 декабря) и эстафеты (7-8 декабря).

Следующие этапы Кубка мира по биатлону пройдут в австрийском Хохфильцене (13-15 декабря), французском Аннеси (19-22 декабря), немецких Оберхофе (9-12 января) и Рупольдинге (15-19 января), словенской Поклюке (23-26 января), чешском Нове-Место (5-8 марта), финском Контиолахти (12-15 марта) и норвежском Холменколлене (20-22 марта).