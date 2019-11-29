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Биатлон: где и когда смотреть первые гонки в Украине

Биатлон: где и когда смотреть первые гонки в Украине
13:22 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта:В шведском Эстерсунде с 30 ноября по 8 декабря состоится первый этап Кубка мира по биатлону.

Сборная Украины по биатлону примет участие в стартовых гонках первого этапа Кубка мира по биатлону.

В первый день соревнований пройдет одиночная смешанная эстафета и смешанная эстафета 4х6 км.

Все гонки в прямом эфире покажет телеканал "UA:Перший".

КУБОК МИРА. ЭСТЕРСУНД 30.11 - 8.12

РАСПИСАНИЕ ГОНОК

30.11.2019 - 14:10 - Одиночная смешанная эстафета

30.11.2019 - 16:00 - Смешанная эстафета

01.12.2019 - 13:30 - Спринт, мужчины

01.12.2019 - 16:30 - Спринт, женщины

04.12.2019 - 17:20 - Инд. гонка, мужчины

05.12.2019 - 17:20 - Инд. гонка, женщины

07.12.2019 - 18:30 - Эстафета, мужчины

08.12.2019 - 16:30 - Эстафета, женщины

время киевское

Биатлон. Результаты мужской спринтерской гонки в Шушене

В одиночной эстафете Украину представят Артем Тищенко и Анастасия Меркушина.

В смешанной эстафете 4х6 км примут участие Вита Семеренко, Дарья Блашко, Артем Прима и Тарас Лесюк (вместо Дмитрия Пидручного).

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