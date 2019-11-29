Биатлон: где и когда смотреть первые гонки в Украине

Сборная Украины по биатлону примет участие в стартовых гонках первого этапа Кубка мира по биатлону.
В первый день соревнований пройдет одиночная смешанная эстафета и смешанная эстафета 4х6 км.
Все гонки в прямом эфире покажет телеканал "UA:Перший".
КУБОК МИРА. ЭСТЕРСУНД 30.11 - 8.12
РАСПИСАНИЕ ГОНОК
30.11.2019 - 14:10 - Одиночная смешанная эстафета
30.11.2019 - 16:00 - Смешанная эстафета
01.12.2019 - 13:30 - Спринт, мужчины
01.12.2019 - 16:30 - Спринт, женщины
04.12.2019 - 17:20 - Инд. гонка, мужчины
05.12.2019 - 17:20 - Инд. гонка, женщины
07.12.2019 - 18:30 - Эстафета, мужчины
08.12.2019 - 16:30 - Эстафета, женщины
время киевское
В одиночной эстафете Украину представят Артем Тищенко и Анастасия Меркушина.
В смешанной эстафете 4х6 км примут участие Вита Семеренко, Дарья Блашко, Артем Прима и Тарас Лесюк (вместо Дмитрия Пидручного).