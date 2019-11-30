НХЛ: результаты матчей 29.11.19 (Видео)

Новости спорта:Завершился очередной игровой день в НХЛ

Завершился второй месяц регулярного сезона в НХЛ. В лидерах лиги финалисты минувшего сезона Сент-Луис и чемпионы Вашингтон Кэпиталс, не отстает от них и Бостон Брюинз.

Бостон Брюинз — Нью-Йорк Рейнджерс 3:2 ОТ (0:1, 1:1, 1:0, 1:0)

В домашней игре против Рейнджерс они довели свой класс, обыграв противника, несмотря на проигранный первый период.

Анахайм Дакс — Виннипег Джетс 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)

Продолжает свое падение Анахайм, клуб потерпел уже четвертое поражение в последних пяти матчах, таким образом отдаляясь от зоны плей-офф все дальше и дальше.

Миннесота Уайлд — Оттава Сенаторз 7:2 (0:1, 3:1, 4:0)

В матче аутсайдеров своих конференций сильнее оказались "дикие", которых родная публика гнала вперед. Особенно ярким вышел последний период, в нем Миннесота доказала, что находится в отличной форме.

Филадельфия Флайерз — Детройт Ред Уингз 6:1 (2:1, 1:0, 3:0)

"Золотые времена" для Детройта завершились, теперь вместо борьбы за высокие места команда находиться на самом дне, отставая от предпоследнего места на 6 очков, а от зоны ПО на 10.

Вашингтон Кэпиталз — Тампа-Бэй Лайтнинг 4:3 ОТ (0:1, 1:2, 2:0, 1:0)

Действующий чемпион НХЛ с трудом, но все же сумел сломить сопротивление представителей штата Флорида. Первые два периода гости показали себя лучше, Овечкин и компания смогли собраться и вырвать нужную победу.