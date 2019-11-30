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Фергюсон подписал контракт на бой с Нурмагомедовым

Фергюсон подписал контракт на бой с Нурмагомедовым
09:38 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта:Большой бой состоится в апреле 2020 года.

Бывший временный чемпион UFC в легком весе Тони Фергюсон подписал контракт на бой с действующим обладателем титула Хабибом Нурмагомедовым. Об этом сообщает MMA Fighting.

Боец присутствовал лично на встрече с руководством UFC. Поединок должен состояться на турнире UFC в Бруклине 18 апреля 2020 года.

В активе Фергюсона 12 побед подряд. В июне он техническим нокаутом победил Дональда Серроне. В свою очередь Нурмагомедов одержал 28 побед в MMA. В последнем поединке он досрочно одолел Дастина Порье на турнире UFC 242.

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MMA, Новости ММА, Хабиб Нурмагомедов, Тони Фергюсон.
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