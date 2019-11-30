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Фуркад эмоционально высказался перед началом сезона

Фуркад эмоционально высказался перед началом сезона
14:15 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Французский биатлонист Мартен Фуркад поделился ожиданиями от начала сезона-2019/2020.

"Перед началом прошлого сезона я строил много планов и чувствовал себя превосходно. Но что-то пошло не так и я не смог выиграть. Этим летом я сказал себе: "Не нужно заглядывать так далеко". Надеюсь, этот подход сработает. Нужно оставаться сконцентрированным на том, что необходимо сделать сейчас. В новом сезоне буду больше прислушиваться к самому себе".

Француз также отметил, что этот сезон станет одним из последних в его карьере.

Я стараюсь не говорить об этом вслух. Понимаю, что это один из моих последних сезонов. Не исключено, что это или последний, или третий с конца, если карьера продолжится до Олимпиады-2022. Но пока нет такого чувства, что возможно я бегу в последний раз в том или другом месте", - приводит слова Фуркада L’Equipe.

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Напомним, Кубок мира по биатлону стартует в субботу, 30 ноября. В этот день состоятся одиночная и смешанная эстафеты.

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Биатлон, Мартен Фуркад, Новости биатлона.
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