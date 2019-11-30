Меркушина прокомментировала первую гонку сезона

Новости спорта:В таких условиях попадать было практически невозможно.

Украинская биатлонистка Анастасия Меркушина прокомментировала свое выступление в одиночной смешанной эстафете. Спортсменка допустила три промаха на шестом огневом рубеже, из-за чего украинская команда потеряла шансы на медаль.

«Я пришла на стрельбище в сильный ветер, а из-за этой стенки получается вообще маленький торнадо – крутит не по-детски. Плюс, очень неудачно встала, так получилось, что затряслись ноги. В чем причина – не знаю. Чисто физический момент, и в таких условиях попадать было практически невозможно».

«Чувствовала себя прекрасно, были и желание бежать, и легкость. Плюс, достаточно неплохо выступила ходом. Но так получилось, что шла лидером и не с кем сравнивать, но по ощущениям было неплохо. Старалась бежать в привычном темпе, чтобы на стрельбе все было хорошо, но, к сожалению, не получилось. Да, наслаждалась моментом, но, видимо, это мне и помешало», — сказала Меркушина.

Украина финишировала на четвертой позиции. Победителями одиночного микста стали представители Швеции Ханна Эберг и Себастьян Самуэльссон. Второе место у сборной Германии, третья позиция у команды Норвегии.