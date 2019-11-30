Скачать
Суббота, 30.11.2019
Жеребьевка Евро-2020: регламент
Жеребьевка Евро-2020: регламент
Заря обыграла Карпаты и вернулась на второе место в УПЛ (Видео)
Заря обыграла Карпаты и вернулась на второе место в УПЛ (Видео)
Биатлон: Украина упустила медаль в первой гонке сезона
Биатлон: Украина упустила медаль в первой гонке сезона
Емельяненко избил стронгмена Кокляева (Видео)
Емельяненко избил стронгмена Кокляева (Видео)

Меркушина прокомментировала первую гонку сезона

Меркушина прокомментировала первую гонку сезона
16:07 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости спорта:В таких условиях попадать было практически невозможно.

Украинская биатлонистка Анастасия Меркушина прокомментировала свое выступление в одиночной смешанной эстафете. Спортсменка допустила три промаха на шестом огневом рубеже, из-за чего украинская команда потеряла шансы на медаль.

«Я пришла на стрельбище в сильный ветер, а из-за этой стенки получается вообще маленький торнадо – крутит не по-детски. Плюс, очень неудачно встала, так получилось, что затряслись ноги. В чем причина – не знаю. Чисто физический момент, и в таких условиях попадать было практически невозможно».

«Чувствовала себя прекрасно, были и желание бежать, и легкость. Плюс, достаточно неплохо выступила ходом. Но так получилось, что шла лидером и не с кем сравнивать, но по ощущениям было неплохо. Старалась бежать в привычном темпе, чтобы на стрельбе все было хорошо, но, к сожалению, не получилось. Да, наслаждалась моментом, но, видимо, это мне и помешало», — сказала Меркушина.

Биатлон: Украина упустила медаль в первой гонке сезона

Украина финишировала на четвертой позиции. Победителями одиночного микста стали представители Швеции Ханна Эберг и Себастьян Самуэльссон. Второе место у сборной Германии, третья позиция у команды Норвегии.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Биатлон, Новости спорта, Анастасия Меркушина, Эстерсунд.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Сегодня состоится жеребьевка Евро-2020: расклады для сборной Украины
02 Емельяненко избил стронгмена Кокляева (Видео)
03 Емельяненко - Кокляев: видео жесткого нокаута в первом раунде
04 Бразилец Динамо хочет покинуть клуб
05 Сауль Альварес отказался от титула чемпиона мира
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь