Биатлон: Украина упустила медаль в первой гонке сезона

Новости спорта:Анастасия Меркушина и Артем Тищенко заняли четвертое место в первой гонке сезона.

Сегодня стартовал биатлонный сезон.

30-го ноября в шведском Эстерсунде одиночной смешанной эстафетой начался первый этап Кубка мира сезона-2019/20.

Украину представляли Анастасия Меркушина и Артем Тищенко, которые лидировали в начале гонки, но в итоге заняли четвертое место.

Anastasiya Merkushyna still leader after the shooting 05 in #OST19

so it’s time to join us in #OST19 https://t.co/MSJYx30KUx pic.twitter.com/rgvwBgMA0X — IBU World Cup (@IBU_WC) 30 ноября 2019 г.

Ханна Эберг и Себастиан Самуэльссон пробежали дистанцию за 36 минут 42,1 секунды. Они зашли на два штрафных круга и использовали 11 дополнительных патронов.

Второй стала сборная Германии — Франциска Пройс и Эрик Лессер – с одним штрафным кругом. Замкнули призовую тройку норвежцы Марте Рёйселанд и Ветле Шоста Кристиансен.

Standings at finish here in #OST19! Don’t forget you can rewatch the entire competition on https://t.co/MSJYx30KUx pic.twitter.com/0k3eQWDGwK — IBU World Cup (@IBU_WC) 30 ноября 2019 г.

Биатлон. Эстерсунд

Одиночная смешанная эстафета

1. Швеция (2+11) 36:42,1

2. Германия (1+9) +18,1

3. Норвегия (1+16) +40,1

4. Украина (3+6) +56,9

5. Эстония (1+8) +1:01,6

6. США (1+16) +1:17,0

Также сегодня состоится смешанная эстафета, которая начнется в 16:00.