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Биатлон: Украина упустила медаль в первой гонке сезона

Биатлон: Украина упустила медаль в первой гонке сезона
14:57 Сегодня Телеграф

Новости спорта:Анастасия Меркушина и Артем Тищенко заняли четвертое место в первой гонке сезона.

Сегодня стартовал биатлонный сезон.

30-го ноября в шведском Эстерсунде одиночной смешанной эстафетой начался первый этап Кубка мира сезона-2019/20.

Украину представляли Анастасия Меркушина и Артем Тищенко, которые лидировали в начале гонки, но в итоге заняли четвертое место.

Ханна Эберг и Себастиан Самуэльссон пробежали дистанцию за 36 минут 42,1 секунды. Они зашли на два штрафных круга и использовали 11 дополнительных патронов.

Второй стала сборная Германии — Франциска Пройс и Эрик Лессер – с одним штрафным кругом. Замкнули призовую тройку норвежцы Марте Рёйселанд и Ветле Шоста Кристиансен.

Биатлон. Эстерсунд

Одиночная смешанная эстафета

1. Швеция (2+11) 36:42,1

2. Германия (1+9) +18,1

3. Норвегия (1+16) +40,1

4. Украина (3+6) +56,9

5. Эстония (1+8) +1:01,6

6. США (1+16) +1:17,0

Лидер сборной Украины по биатлону пропустит старт в Эстерсунде

Также сегодня состоится смешанная эстафета, которая начнется в 16:00.

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Новости спорта, Анастасия Меркушина, Артем Тищенко, СпортБиатлон.
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