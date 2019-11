Биатлон: Украина упустила медаль в первой гонке сезона

Сегодня стартовал биатлонный сезон.

30-го ноября в шведском Эстерсунде одиночной смешанной эстафетой начался первый этап Кубка мира сезона-2019/20.

Украину представляли Анастасия Меркушина и Артем Тищенко, которые лидировали в начале гонки, но в итоге заняли четвертое место.

