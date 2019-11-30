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Санитра: Не могу быть доволен четвертым местом

Санитра: Не могу быть доволен четвертым местом
16:32 Сегодня Телеграф

Новости спорта:Тищенко провел отличную гонку, но в «спринте» его не будет.

Старший тренер мужской сборной Украины Юрай Санитра прокомментировал результат своей команды в одиночном миксте на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде. По его словам, на завтрашней гонке может стартовать и Дмитрий Пидручный.

«Не могу быть доволен четвертым местом, потому что, учитывая, как складывалась гонка, такой большой запас, который был… Скажу так: результат хороший, но мы могли побеждать».

«Что касается Тищенко, то он пробежал очень классную гонку. А по стрельбе он в сложных условиях допустил только два промаха, что говорит о его готовности. Мы специально подводили его к эстафете. Решим, будет ли он стартовать в спринте. Я все-таки склоняюсь к тому, чтобы он не бежал завтра, а вышел на «двадцатку» в среду и на эстафету».

«Кто может бежать завтра? Надо подождать старт микст-эстафеты, посмотреть, как там ребята выступят. Что касается Пидручного, то по состоянию на сейчас, на 80% он будет бежать. Сегодня на тренировке он пробовал ускоряться – спина не болит, но чуть есть дискомфорт. Вечером его посмотрит врач, поработает массажист. Дмитрий очень хочет стартовать. Решение примем вечером. По состоянию на сейчас могу сказать, что будут стартовать Прима, Лесюк, Ткаленко, Дудченко».

Биатлон: Украина упустила медаль в первой гонке сезона

Сегодня, 30 ноября, в Эстерсунде одиночной смешанной эстафетой стартовал новый сезон Кубка мира по биатлону. Сборная Украины хорошо начала гонку и после двух этапов занимала первое место, опережая Германию на 28,5 секунды. На шестом огневом рубеже Анастасия Меркушина допустила три промаха. Как итог, украинская команда опустилась на шестую позицию.

На последнем этапе Артем Тищенко сумел обойти сборные США и Эстонии. Таким образом, Украина финишировала на четвертом месте.

Сегодня, в 16:00 состоится смешанная эстафета. Украину представят Вита Семеренко, Дарья Блашко, Артем Прима и Тарас Лесюк.

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Биатлон, Новости спорта, Анастасия Меркушина, Юрай Санитра.
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