Украина заявила Пидручного на спринт в Эстерсунде

Новости спорта:В первый день зимы состоятся по две гонки в Эстерсунде и Шушене.

1 декабря, в первый день зимы, в шведском Эстерсунде пройдут спринтерские гонки у мужчин и женщин в рамках первого этапа Кубка мира по биатлону в сезоне 2019/20.

А в норвежском Шушене завершится первый этап Кубка IBU, спортсмены выйдут на старт гонок преследования.

Кубок мира. Эстерсунд (Швеция)

13:30. Мужчины. Спринт

18. Дмитрий Пидручный

23. Артем Прима

54. Антон Дудченко

55. Руслан Ткаленко

95. Тарас Лесюк

16:30. Женщины. Спринт

21. Анастасия Меркушина

33. Вита Семеренко

35. Валя Семеренко

67. Дарья Блашко

94. Надежда Белкина

Кубок IBU. Шушен (Норвегия)

11:00. Мужчины. Гонка преследования

37. Андрей Доценко +2:07

41. Богдан Цымбал +2:20

54. Сергей Семенов +2:46

57. Виталий Труш +2:49

58. Руслан Бригадир +2:50

13:30. Женщины. Гонка преследования

2. Елена Пидгрушная +0:05

9. Анна Кривонос +0:54

21. Екатерина Бех +1:21

27. Ольга Абрамова +1:39

28. Юлия Журавок +1:39

48. Валерия Дмитренко +2:37

Напомним, сегодня в Эстерсунде стартовал биатлонный сезон.