Украина заявила Пидручного на спринт в Эстерсунде

1 декабря, в первый день зимы, в шведском Эстерсунде пройдут спринтерские гонки у мужчин и женщин в рамках первого этапа Кубка мира по биатлону в сезоне 2019/20.
А в норвежском Шушене завершится первый этап Кубка IBU, спортсмены выйдут на старт гонок преследования.
Кубок мира. Эстерсунд (Швеция)
13:30. Мужчины. Спринт
18. Дмитрий Пидручный
23. Артем Прима
54. Антон Дудченко
55. Руслан Ткаленко
95. Тарас Лесюк
16:30. Женщины. Спринт
21. Анастасия Меркушина
33. Вита Семеренко
35. Валя Семеренко
67. Дарья Блашко
94. Надежда Белкина
Кубок IBU. Шушен (Норвегия)
11:00. Мужчины. Гонка преследования
37. Андрей Доценко +2:07
41. Богдан Цымбал +2:20
54. Сергей Семенов +2:46
57. Виталий Труш +2:49
58. Руслан Бригадир +2:50
13:30. Женщины. Гонка преследования
2. Елена Пидгрушная +0:05
9. Анна Кривонос +0:54
21. Екатерина Бех +1:21
27. Ольга Абрамова +1:39
28. Юлия Журавок +1:39
48. Валерия Дмитренко +2:37
Напомним, сегодня в Эстерсунде стартовал биатлонный сезон.