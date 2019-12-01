Прима: Мы с врачом найдем причину, почему я плохо двигался

Новости спорта:Украинский биатлонист Артем Прима – о своем выступлении в миксте.

В субботу, 30 ноября, в шведском Эстерсунде стартовал первый этап Кубка мира по биатлону. Сборная Украины выступила в двух эстафетах.

Биатлонист сборной Украины Артем Прима прокомментировал 15-е место в смешанной эстафете.

"Давно уже ждал гонок, скорее бы уже начались старты, так как много тренировочного времени было проведено, была сделана хорошая подготовка. Настраивался на старт как физически, так и психологически. Думал что все будет хорошо. Перед стартом, за день-два чувствовал себя очень хорошо, и хотел уже поскорее выступить. Но сегодня, действительно, был сам на себя не похож, потому что очень трудно чувствовал себя на дистанции, не мог двигаться хорошо. Не знаю почему, мы с врачом это разберем, поговорим и найдем причину.

Что касается стрельбы, ветер сегодня был такой довольно коварный, очень сильный. То справа, то слева, немного менялся, но сила ветра была довольно большой. И так получилось... Мне по ощущениям казалось, что два первых промаха сверху. Я сполз по коврику ниже, кажется, начал попадать, но тренер потом сказал, что все было в 3:00, то есть, надо было сделать две поправки влево.

Сегодня полностью собой не доволен. Прежде всего, на счет хода. Состояние было очень плохое", - передает слова Примы сайт ФБУ.

Напомним, 1 декабря в Эстерсунде состоятся два спринта: мужской 13:30, женский 16:30.