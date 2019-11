Эстерсунд: результаты смешанной эстафеты 30 ноября

30-го ноября в шведском Эстерсунде смешанной эстафетой продолжился первый этап Кубка мира сезона-2019/20. Победу одержала сборная Италии.

Сборная Украины выступала без капитана Дмитрия Пидручного, у которого за день до гонки возникли проблемы со спиной. Вместо него на последнем этапе выступил Тарас Лесюк. Но гонка не задалась для наших спортсменов еще до того, как Лесюк вышел на дистанцию.

Вита Семеренко довольно неплохо пробежала первый этап и передала эстафету Дарье Блашко пятой, в 38 секундах от лидера. Для экс-белоруски эта гонка стала дебютной эстафетой за сборную Украины, поэтому неудивительно, что после этапа Блашко Украина проиграла Италии еще минуту. Но стоит отметить, что со стрельбой Дарья справилась, использовав только один дополнительный патрон.

А вот для наших мужчин работа на огневых рубежах стала камнем преткновения: Артем Прима и Лесюк заработали по кругу штрафа.

It’s now all down to the anchors in #OST19. Their teammates have done their best @Fisiofficial, @NSSF_Biathlon, can they withstand the pressure of the last leg? Check it out on https://t.co/MSJYx30KUx pic.twitter.com/PCUoiC3Bx1

— IBU World Cup (@IBU_WC) 30 ноября 2019 г.