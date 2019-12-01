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Биатлон. Результаты женской гонки преследования в Шушене (Видео)

Биатлон. Результаты женской гонки преследования в Шушене (Видео)
14:48 Сегодня Телеграф biathlon.com.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Первый этап Кубка IBU в Шушене завершала женская гонка преследования.

Украинские надежды на персьют представляли шесть биатлонисток. Ну а непосредственно медальные ожидания можно было связывать с выступившими отлично накануне Еленой Пидгрушной и Анной Кривонос.

Первая стрельба удалась «на ура» для украинок. На пятерых не покорилась лишь одна мишень – у Ольги Абрамовой. А Пидгрушная возглавила пелотон.

Ко второму рубежу первыми подобралась группа из трех спортсменок: Елена Пидгрушная и две россиянки. Но если Анастасия Поршнева и Ирина Старых смогли отстреляться чисто, то Лену поджидала локальная неудача – один выстрел мимо. Идущие значительно позади Анна Кривонос, Екатерина Бех и Юлия Журавок были вновь точны. А у Ольги Абрамовой и Валерии Дмитренко два и один промах на второй стрельбе соответственно.

Первая стойка изменила расклад гонки. На первое место вырвалась шведка Элизабет Хогберг, за ней оказалась группа преследователей в лице троих россиянок. Елена Пидгрушная, ошибшись последним выстрелом на третьем рубеже, по сути, лишила себя медальных надежд, оказавшись в минуте позади лидера гонки. «Посыпались» и другие участницы гонки от Украины, дружно промахнувшись по 1-2 раза. Лишь Юлия Журавок сохранила в графе промахов нули.

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Дальше отставание Пидгрушной лишь росло. Да и заключительная стойка подвела – вновь один выстрел мимо. Следовавшие следом украинки тоже не справились со стрельбой на отлично, а Абрамова ошиблась в гонке и вовсе 7 раз суммарно. На «0» прошла четвертый рубеж лишь Екатерина Бех, но два промаха на первой стойке не позволяли бороться за высокие места – лишь за сохранение того же результата, что был в спринте.

А за медали тем временем боролись вышеупомянутые шведка и россиянки. И не смотря на промах в последней стрельбе, Элизабет Хогберг выиграла соревнование. Вчерашняя победительница Ирина Старых стала второй, а Екатерина Глазырина вновь довольствовалась бронзой.

Все украинские женщины ухудшили свои места по сравнению с финишным протоколом спринта, Валерия Дмитренко осталась на том же месте. Лишь Юлии Журавок за счет хорошей стрельбы удалось подняться выше на 13 ступенек. Но стоит отметить хорошую скорострельность украинок – все шестеро в ТОП-15 по скорости стрельбы в гонке. А Аня Кривонос - опять в первой пятерке. Но вот с передвижением по лыжне дело обстояло хуже – никого даже в 25-ти быстрейших в преследовании.

Что ж, первый этап Кубка IBU завершен и впереди у спортсменок есть время, чтобы восстановить силы для дальнейшей борьбы.

Преследование. Женщины

1. Элизабет Хогберг (1+0+0+1) 31:15,4

2. Ирина Старых (0+0+1+0) +15,4

3. Екатерина Глазырина (1+0+0+0) +19,4

...

8. Елена Пидгрушная (0+1+1+1) +1:33,5

15. Юлия Журавок (0+0+0+1) +2:26,7

22. Анна Кривонос (0+0+2+1) +2:41,8

23. Екатерина Бех (0+0+2+0) +2:42,0

44. Ольга Абрамова (1+2+2+2) +5:07,9

48. Валерия Дмитренко (0+1+1+1) +6:00,4

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Биатлон, Елена Пидгрушная, Кубок IBU, Новости биатлона, Сборная Украины по биатлону, Шушен 2019.
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