Тарье Бе: Да, я вернулся

Новости спорта:Норвежец провел отличную гонку, но финишировал вторым.

Норвежец Тарье Бе прокомментировал свое серебро в спринтерской гонке первого этапа Кубка мира, который проходит в Эстерсунде. Биатлонист заявил, что он счастлив от возвращения в спорт.

«Это непередаваемые чувства — снова быть тем самым Тарьем Бе! Для меня это совершенно новый опыт — да, я вернулся. Прекрасно, когда можно вновь экспериментировать и работать по максимуму», — цитирует слова норвежца NRK.

«Я долго тренировался и прикладывал много усилий для этого старта. К сожалению, мне не хватило совсем немного к первому месту, однако на нем финишировал Йоханнес, поэтому я счастлив в два раза больше».

Напомним, что победителем гонки оказался норвежец Йоханнес Бе, показавший результат 24:18,3 при одном штрафном круге. Он на 19 секунд опередил занявшего второе место своего брата Тарье Бе. Третьим к финишу пришел россиянин Матвей Елисеев.

В составе сборной Украины наилучший результат показал Артем Прима, который завершил гонку на 35-й позиции с двумя промахами.