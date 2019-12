Мужской спринт в Эстерсунде выиграли братья Бе

1 декабря в шведском Эстерсунде в рамках первого этапа Кубка мира прошла мужская спринтерская гонка. Победу одержал норвежец Йоханнес Бё. Вторым финишировал его брат.

Спринт. Мужчины

1. Йоханнес Тингнес Бё (1+0) 24:18,3

2. Тарьей Бё (0+1) +19,0

3. Матвей Елисеев (0+0) +19,9

...

35. Артем Прима (0+2) +1:47,9

46. Руслан Ткаленко (0+2) +2:00,2

51. Антон Дудченко (1+1) +2:05,1

53. Тарас Лесюк (1+0) +2:05,3

64. Дмитрий Пидручный (1+3) +2:24,5

It feels like a dejavu for Johannes Thingnes Boe, who seats on the leaders box despite one miss in this #OST19 sprint?

Watch #OST19 men sprint on https://t.co/MSJYx30KUx pic.twitter.com/fGsMuvfoIZ