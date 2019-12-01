Пидручный: Боль в спине помешала показать лучший результат

Новости спорта:Украинец показал в спринте 64-й результат.

Капитан мужской сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный прокомментировал свой результат в первой спринтерской гонке сезона и рассказал о состоянии своей спины.

«Чувствовал себя, конечно, не в лучшей кондиции, ощущал на трассе боль в спине. К сожалению, это помешало показать хорошее время на лыжне, стрельба поэтому также в некоторой степени не удалась.

На втором круге уже сильно начала болеть спина, а при стрельбе стоя это мешало. Еще и попал в порыв ветра – стрелял вместе с Моравцем, на соседних установках и у нас одинаково по три промаха. Конечно, можно было сработать и лучше, надо будет проанализировать все – возможно, не повезло, а может где-то не доработал.

Сейчас на эмоциях трудно сказать точно что было не так. Но позже надо будет подумать, как можно улучшить результат. Да, после нагрузки спина начинает болеть, сегодня это началось с середины второго круга, а на третьем уже ехал «на зубах».

После финиша чувствую себя хорошо, вижу, что есть еще резерв, но в гонке спина не дает это показать. Каждый день работаем с врачом над этой проблемой, чтобы убрать полностью эту болячку. Надеюсь, в следующей гонке спина меня беспокоить не будет, но посмотрим.

Потому что перед сезоном, в Шушене, физические кондиции у меня были очень хорошие. Результаты тогда и сейчас – это просто небо и земля. Из-за этой боли в спине не могу ни стрелять нормально, ни бежать», – приводит слова Пидручного biathlon.com.ua.

Мужской Кубок мира продолжится 4 декабря. Спортсмены побегут индивидуальную гонку. Далее в мужской программе Эстерсунда – классическая эстафета.