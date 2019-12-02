Мартен Фуркад высказался о допинговом скандале в России

Новости спорта:Биатлонист считает, что у "чистых" атлетов должна быть возможность выступать.

Многократный обладатель Большого хрустального глобуса Мартен Фуркад заявил, что нельзя отстранять всех российских спортсменов от стартов только на основании гражданства.

«Моя главная мысль – у чистых атлетов при любом раскладе должна быть возможность соревноваться. Нельзя отстранять кого-то от чемпионата мира и Олимпиады только на основании паспорта», – сказал Фуркад в эфире канала Матч ТВ.

Напомним, что Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) предложил отстранить Россию от международных турниров на четыре года.

В октябре подмену данных Московской антидопинговой лаборатории подтвердил глава российского агенства Юрий Ганус.

Вторую Олимпиаду подряд российские спортсмены могут провести в качестве нейтральных участников.