Маттиас Майер одержал победу в первом супергиганте сезона

Новости спорта:Маттиас Майер одержал уверенную победу в первом супергиганте сезона у горнолыжников.

Двукратный олимпийский чемпион Маттиас Майер одержал уверенную победу в первом супергиганте сезона у горнолыжников. В Лейк-Луисе австриец показал результат 1.30,40.

Вторым финшировал действующий чемпиона мира в этой дисциплине Доминик Парис. Итальянец уступил 0,4 секунды.

Бронзовую медаль завоевали сразу два спортсмена: австриец Винсент Крихмайер и швейцарец Мауро Кавицель. Спортсмены проиграли победителю 0,49 секунды.

Украинские спортсмены не принимали участие в соревнованиях. С полными результатами вы можете ознакомиться на официальном сайте FIS.

Стоит отметить, что днем ранее в первом скоростном спуске сезона победу одержал немец Томас Дрессен, вернувшийся в строй после травмы. Вторым финишировал Доминик Парис. Третье место на пьедестале также поделили 2 спортсмена: швейцарцы Карло Янка и Бит Фойц.