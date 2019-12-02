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Маттиас Майер одержал победу в первом супергиганте сезона

Маттиас Майер одержал победу в первом супергиганте сезона
10:00 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта:Маттиас Майер одержал уверенную победу в первом супергиганте сезона у горнолыжников.

Двукратный олимпийский чемпион Маттиас Майер одержал уверенную победу в первом супергиганте сезона у горнолыжников. В Лейк-Луисе австриец показал результат 1.30,40.

Вторым финшировал действующий чемпиона мира в этой дисциплине Доминик Парис. Итальянец уступил 0,4 секунды.

Бронзовую медаль завоевали сразу два спортсмена: австриец Винсент Крихмайер и швейцарец Мауро Кавицель. Спортсмены проиграли победителю 0,49 секунды.

Украинские спортсмены не принимали участие в соревнованиях. С полными результатами вы можете ознакомиться на официальном сайте FIS.

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Стоит отметить, что днем ранее в первом скоростном спуске сезона победу одержал немец Томас Дрессен, вернувшийся в строй после травмы. Вторым финишировал Доминик Парис. Третье место на пьедестале также поделили 2 спортсмена: швейцарцы Карло Янка и Бит Фойц.

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Маттиас Майер, Супергигант, Доминик Парис.
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