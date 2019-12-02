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Вирер: Очень удивилась, когда мне пришлось стартовать в желтом бибе

Вирер: Очень удивилась, когда мне пришлось стартовать в желтом бибе
15:04 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта:Доротея Вирер прокомментировала победу в спринтерской гонке.

Итальянская биатлонистка Доротея Вирер прокомментировала победу в спринтерской гонке на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде.

«Очень удивилась, когда мне пришлось стартовать в жёлтом бибе. Не знала, что существует такое правило. Я была спокойной и нацеленной на результат. С начала гонки на трассе была некоторая скованность, но уже на втором круге я почувствовала себя уверенней. Обычно для победы нужно стрелять без ошибок, но я допустила один промах — на рубеже было непросто. В целом, думаю, я могу быть довольна тем, как провела спринт.

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Конечно, тренеры ставят перед нами главную цель — домашний чемпионат мира, но, считаю, сейчас важно концентрироваться на каждой последующей гонке и, самое главное, не заболеть до февраля. Я не загадываю на будущее, очень многое может измениться до чемпионата, просто следую от гонки к гонке», — цитирует Вирер Biathlon.com.ua.

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Сборная Италии, Биатлон, Новости спорта, Доротея Вирер.
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