Донбасс отзаявил четырех хоккеистов

В адрес Украинской хоккейной лиги поступил отзаявочный список от «Донбасса». Клуб расторг контракты с нападающими Александром Матерухиным, Иваном Рыбчиком, Евгением Белухиным и Евгением Никифоровым.
Все хоккеисты пополнили состав дончан накануне старта сезона 2019/20. Статистика игроков в четвёртом сезоне регулярного чемпионата УХЛ - Пари-Матч:
Евгений Белухин – 14 матчей, 9 (4+5) очков, показатель полезности +2
Александр Матерухин – 11 матчей, 6 (2+4) очков, показатель полезности 0
Евгений Никифоров – 15 матчей, 15 (5+10) очков, показатель полезности +10
Иван Рыбчик – 16 матчей, 11 (7+4) очков, показатель полезности +13