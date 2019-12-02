Оглашен список кандидатов на попадание в состав сборной Украины

Новости спорта:Сборная Украины начала подготовку к международному турниру в Венгрии.

8 декабря национальная сборная команда Украины начнет учебно-тренировочный сбор, который будет предшествовать матчам «Euro Ice Hockey Challenge». Напомним, что турнир пройдет с 10 по 14 декабря в Будапеште, Венгрия.

В сборе примут участие двадцать два игрока. Под руководством Сергея Витера готовиться к турниру два вратаря, восемь защитников и двенадцать нападающих.

Вашему вниманию список кандидатов в национальную сборную команду Украины:

Вратари: Богдан Дьяченко («Донбасс»), Олег Петров («Днепр»).

Защитники: Владимир Алексюк («Белый Барс»), Александр Боевых, Владислав Грицких (оба - «Кременчук»), Кирилл Жовнир, Дмитрий Игнатенко, Филипп Пангелов-Юлдашев, Юрий Сильницкий (все - «Донбасс»), Денис Петрухно (без клуба ).

Нападающие: Сергей Бабинец, Роман Благой, Назар Ружников (все - «Белый Барс»), Алексей Ворона, Тимур Гриценко, Иван Савченко (все - «Кременчук»), Илья Коренчук, Александр Костиков, Виталий Лялька, Вадим Мазур (все - «Донбасс»), Руслан Ромащенко, Алексей Янишевский (оба -«Днепр»).