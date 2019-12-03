Кадровая чистка: Донбасс разорвал контракты с 4 исполнителями

Новости спорта:Команду покинули нападающие: Иван Рыбчик, Александр Матерухин, Евгений Белухин и Евгений Никифоров.

Донбасс расторг контракты с четырьмя хоккеистами, сообщает официальный сайт клуба. Команду покинули нападающие: Иван Рыбчик, Александр Матерухин, Евгений Белухин и Евгений Никифоров.

В нынешнем сезоне Рыбчик провел 16 матчей за Донбасс в УХЛ, набрав 11 очков (7 шайб + 4 ассиста). На счету Матерухина 11 матчей и 6 очков (4+2).

Белухин провел 14 поединков, набрав 9 очков (4+5). Никифиров сыграл 15 матчей, в которых забросил 5 шайб и отдал 10 ассистов.

Донбасс идет на третьем месте в турнирной таблице УХЛ, уступая лидеру чемпионата Украины Кременчугу 16 очков. Следующий матч дончане проведут завтра, 3 декабря, против Ледяных Волков.