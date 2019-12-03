Фергюсон дерзко высказался о бое против Нурмагомедова

Новости спорта:Тони Фергюсон рассказал о предстоящем бое с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

Американский боец смешанных единоборств Тони Фергюсон рассказал о предстоящем бое с россиянином Хабибом Нурмагомедовым. По его словам, дагестанец допустил ошибку из-за страха перед ним.

«Я всем говорю, что заставлю его мочиться своей кровью. Меня зовут Тони Фергюсон и я иду за ним, это сезон охоты», — цитирует американца Mmamania.com.

«Я нахожусь в его голове. Наблюдая за мной, он будет очень усердно тренироваться и нервничать, из-за чего допустит ошибку. Собираюсь извлечь из этого выгоду, я поймаю его во время схватки».

Ранее Фергюсон и его представители встретились с руководством UFC, и американец согласился на титульный бой, подписав контракт. Хабиб подписал соглашение еще раньше американца. Поединок должен пройти 18 апреля в Нью-Йорке.

Отметим, что UFC уже пятый раз пытается организовать бой Фергюсона против Хабиба. Ранее поединки не состоялись из-за травм бойцов и проблем Нурмагомедова с весом.

В последнем бою 31-летний Нурмагомедов удушающим приемом в третьем раунде победил Дастина Порье и защитил титул чемпиона UFC в легком весе. Фергюсон в июне техническим нокаутом победил Дональда Серроне.