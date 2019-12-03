Скачать
Вторник, 03.12.2019
Лионель Месси - обладатель Золотого мяча
Лионель Месси - обладатель Золотого мяча
Сборная Украины по футзалу уверено обыграла хорватов в Черкассах (Фото, Видео)
Сборная Украины по футзалу уверено обыграла хорватов в Черкассах (Фото, Видео)
Пятов - лучший вратарь Украины 2019 года
Пятов - лучший вратарь Украины 2019 года
Как и ожидалось: Шеченко - лучший украинский тренер 2019 года
Как и ожидалось: Шеченко - лучший украинский тренер 2019 года

Фергюсон дерзко высказался о бое против Нурмагомедова

Фергюсон дерзко высказался о бое против Нурмагомедова
10:26 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости спорта:Тони Фергюсон рассказал о предстоящем бое с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

Американский боец смешанных единоборств Тони Фергюсон рассказал о предстоящем бое с россиянином Хабибом Нурмагомедовым. По его словам, дагестанец допустил ошибку из-за страха перед ним.

«Я всем говорю, что заставлю его мочиться своей кровью. Меня зовут Тони Фергюсон и я иду за ним, это сезон охоты», — цитирует американца Mmamania.com.

«Я нахожусь в его голове. Наблюдая за мной, он будет очень усердно тренироваться и нервничать, из-за чего допустит ошибку. Собираюсь извлечь из этого выгоду, я поймаю его во время схватки».

Ранее Фергюсон и его представители встретились с руководством UFC, и американец согласился на титульный бой, подписав контракт. Хабиб подписал соглашение еще раньше американца. Поединок должен пройти 18 апреля в Нью-Йорке.

Грандиозно: планы Макгрегора на 2020 год

Отметим, что UFC уже пятый раз пытается организовать бой Фергюсона против Хабиба. Ранее поединки не состоялись из-за травм бойцов и проблем Нурмагомедова с весом.

В последнем бою 31-летний Нурмагомедов удушающим приемом в третьем раунде победил Дастина Порье и защитил титул чемпиона UFC в легком весе. Фергюсон в июне техническим нокаутом победил Дональда Серроне.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

MMA, UFC, Хабиб Нурмагомедов, Тони Фергюсон.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Лионель Месси - обладатель Золотого мяча
02 Роналду не будет присутствовать на церемонии "Золотого мяча"
03 Определен футболист года в Украине
04 Названо имя лучшего украинского футболиста, выступающего за границей
05 Как и ожидалось: Шеченко - лучший украинский тренер 2019 года
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь