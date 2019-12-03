Тренер сборной Украины по биатлону рассказал о состоянии здоровья Джимы

Новости спорта:Владимир Махлаев рассказал о причине травмы Юлии Джимы на старте сезона и отметил, что она может пропустить индивидуальную гонку.

Тренер женской сборной Украины Владимир Махлаев рассказал о причине травмы Юлии Джимы на старте сезона и отметил, что она может пропустить индивидуальную гонку.

«Во-первых, не понятно по Юлие Джиме, как там ее травма. Будет улучшение – побежит однозначно, если вдруг какие-то позывы – значит еще нет.

На тренировке она столкнулась лоб в лоб с представительницей другой команды. Одна ехала противоходом, другая – на спуск, как положено.

После столковения Юля получила травму и испытывает болезненные ощущения сейчас. И я думаю граммотным было наше решение с Урошем пока что ее придержать», – сказал Махлаев в эфире программы UA:БІАТЛОН.

Напомним, что Юлия Джима пропустила спринтерскую гонку в связи с состоянием здоровья. Лучшее результат из украинок показала Вита Семеренко (10-е место). Победу одержала Доротея Вирер.

Кубок мира по биатлону продолжится 4 декабря. Далее в программе Эстерсунда индивидуальные гонки и классические эстафеты.