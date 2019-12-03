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"Я была ленивой": Вирер рассказала о старте своего пути в биатлоне

"Я была ленивой": Вирер рассказала о старте своего пути в биатлоне
11:08 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Instagram

Новости спорта:Доротея Вирер рассказала о том, что в юношеском возрасте не относилась серьезно к биатлону.

Итальянская биатлонистка Доротея Вирер рассказала о том, что в юношеском возрасте не относилась серьезно к биатлону, и что осознание к ней пришло только после перехода во взрослую категорию.

«Я не жила биатлоном. Никто из моих друзей не занимался спортом и ничего не понимал в спорте. Я тусовалась с ними, а не тренировалась. Мы часто выходили по вечерам и устраивали много вечеринок. Я наслаждалась ими больше, чем тренировками.

Я любила проспать все утро и только в полдень могла затащить себя на стадион и, возможно, немного пострелять. Если погода была плохой, я, конечно, пропускала тренировки и оставалась дома. Совесть меня совсем не грызла. Я была действительно ленивой.

Но когда я перешла с юниорского на взрослый уровень, я поняла, что должна либо вкладывать в это деньги, либо начать делать что-то совершенно другое. Может быть, я выросла и поняла, что биатлон может предложить мне.

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С другой стороны, это потребовало жертв от жизни, к которой я привыкла. Но я не жалею о своем решении. Мне было очень весело, когда я была молодой и я наслаждалась своей жизнью», – приводит слова Вирер yle.

Напомним, что Вирер стала победительницей первой спринтерской гонки сезона. Итальянка допустила промах на лежке, но ее скорость позволила бороться за золото.

Кубок мира по биатлону продолжится 4 декабря. Мужчины выйдут на старт индивидуальной гонки. Далее в программе Эстерсунда женская индивидуальная гонка и классические эстафеты.

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Биатлон, Новости биатлона, Доротея Вирер.
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