Пидгрушная выступит на втором этапе Кубка IBU

Новости спорта:Тренер женской сборной Украины Владимир Махлаев сказал, что Елена Пидгрушная отправится на второй этап Кубка IBU в Рамзау.

Тренер женской сборной Украины Владимир Махлаев объяснил неудовлетворительные результаты Меркушиной, Блашко и Белкиной в спринтерской гонке, а также сказал, что Елена Пидгрушная отправится на второй этап Кубка IBU в Рамзау.

«Хотели изначально, чтобы сюда приехала Елена Пидгрушная, но пока ей будет проще там, они сейчас переезжают в Риднау. Там высота, для нее будет вполне нормально.

Вчера просчитывали с Лесниковым, что не совсем сложилась гонка в нашем понимании у Нади Белкиной, Дарьи Блашко, Насти Меркушиной по функциональному состоянию.

Один из вариантов почему это так – мы почти месяц отсидели на сборе в Шушене. Там высота небольшая 850 метров, но это сыграло свою роль в спринтерской гонке», – приводит слова Махлаева UA:BIATHLON.

Напомним, что на первом этапе Кубка IBU Пидгрушная завоевала серебро в первой спринтерской гонке, во второй спринтерской гонке Елена финишировала 6-й. После 3-х гонок Елена занимает 4-е место в общем зачете.

Кубок мира по биатлону продолжится завтра, 4 декабря. В шведском Эстерсунде состоятся мужские индивидуальные гонки. Далее в программе запланированы женская индивидуалка и классические эстафеты.