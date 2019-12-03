Пловец Романчук признан лучшим спортсменом Украины в ноябре

Новости спорта:Двукратный призер чемпионата мира Михаил Романчук признан лучшим спортсменом Украины в ноябре.

Двукратный призер чемпионата мира Михаил Романчук признан лучшим спортсменом Украины в ноябре по версии НОК.

В последнем месяце осени Романчук завоевал две медали на этапе Кубка мира в Дохе. Сначала украинец занял второе место на 400-метровке вольным стилем, а затем победил на дистанции 1500 метров и установил новый рекорд турнира.

Позже сам Романчук заявил, что для него было важно улучшить время своего принципиального соперника итальянца Грегорио Пальтриньери.

Для Романчука признание лучшим спортсменом месяца в Украине является вторым в карьере. Впервые подобную награду пловец получил в августе 2018 года, когда завоевал два золота и одно серебро чемпионата Европы.

Интересно, что за месяц до этого, в октябре, лучшей спортсменкой месяца в Украине была признана жена Романчука – Марина Бех.